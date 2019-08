Imperia. A meno di una settimana dall’esordio in Coppa Italia, domenica 25 agosto alle 20.30 sul campo dell’Ospedaletti, il tecnico dell’Imperia Alessandro Lupo fa il punto sulla preparazione: «Dopo 20 giorni intensi ci siamo fermati un attimo a ridosso di Ferragosto per riprendere la preparazione nello scorso fine settimana. Sono soddisfatto della risposta dei ragazzi».

Intanto la dirigenza neroazzurra comunica di aver tesserato l’attaccante, classe ’96, Giovanni Boggian. Scaricato, quindi, l’argentino Santiago Josuè Pavsich.

Nella stagione passata Boggian ha vestito la maglia del Saint Georgen, in precedenza ha militato nel campionato di serie C con Paganese e Pistoiese.

Lupo è naturalmente soddisfatto degli sforzi fatti sul mercato con l’arrivo, tra gli altri, di elementi del calibro di Capra, Sancinito, Sassari, Virga, Guarco e le tante conferme.

Sembra di capire, però, che il mercato in entrata non sia concluso e che mister Lupo si aspetti ancora qualche ritocco , considerando che così come è la rosa sembra sbilanciata un po’ a destra.