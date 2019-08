Imperia. Croce Bianca in festa per il “battesimo” di tre nuovi mezzi acquistati grazie ai contributi dell’Associazione “Il Cuore di Martina” e in ricordo degli ex presidente Gerolamo Saglietto e Domenico Michetti. La dotazione della “Bianca” progredisce anche grazie alla donazione di due defibrillatori giunti grazie alla generosità della famiglia del socio e volontario Gino Boffa e del club Motor Day sezione Nord Ovest.

Presenti, tra le autorità, il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità Sonia Viale, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e l’assessore comunale ai Servizi socio-sanitari Luca Volpe.

«Una giornata di festa – ha commentato il presidente Roberto Trincheri – con tanto sacrificio, tanto lavoro per portare a casa tre nuovi mezzi già operativi. E’ stato bellissimo vedere tanta gente, consorelle arrivate da tutta la Liguria. La speranza è quella di poter continuare a fare quello che stiamo facendo e che ci mettano in condizioni di continuare a farlo ci sono un sacco di problemi giuridici. E’ arrivato, comunque, un ottimo segnale dall’assessore regionale Sonia Viale che ha espresso l’intenzione di fare il possibile, tutto quello che può per darci una mano. Speriamo che la Croce Bianca per quanto mi riguarda continui a fare quello che ha sempre fatto».

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale saluto alle consorelle con lo sventolio delle bandiere e la sfilata di vecchi e nuovi mezzi lungo le vie cittadine.