Imperia. La scuola di Caramagna è in espansione. A settembre si formeranno due classi prime.

«L’istituto ha bisogno di ulteriori spazi, per le aule e per i laboratori. Se si riuscisse a collocare una tensostruttura esterna, vicino alla pavimentazione gommata della motoria, chiusa dai lati, con anch’essa pavimentazione antitrauma (naturalmente il tutto certificato secondo i canoni della sicurezza) si potrebbe usufruire di un’altra aula interna» – fanno sapere dalla scuola.

Per acquistare la tensostruttura occorrono 8.800 euro, incluso Iva e installazione. Il gruppo di imprenditori si sta impegnando per racimolare questa somma. Per questo motivo hanno deciso di organizzare il 6 settembre, presso il Mocambo, una cena di beneficenza. L’incasso, tolto le spese, sarà devoluto alla scuola di Caramagna per raggiungere la cifra di cui si ha bisogno.

Alla cena potranno partecipare famiglie, amici e parenti. Più persone aderiranno, più grande sarà la donazione. Le quote sono di 15 euro per gli adulti e 12 per i bambini.

Il menu prevede:

– crepes oppure pasta al sugo o in bianco

– arrosto, salsicce e patatine

– tris di dolci (budino al cioccolato, tiramisù e crostata), compresa l’acqua.

«Si trascorrerà una felice serata tutti insieme, animata anche dal maestro Armando, che gentilmente si è reso disponibile. Sarà possibile partecipare solo previa prenotazione tramite sms o whatsapp al numero 349 7447603. Si prega di segnalare eventuali intolleranze o allergie in modo da fare piatti speciali e venire incontro alle esigenze di tutti. Il termine ultimo per prenotarsi è il 31 agosto» - dicono gli organizzatori.