Imperia. Evacuata spiaggia Galeazza a causa della caduta di pezzi di pietra dalla balaustra.

Sono intervenuti per motivi di sicurezza i vigili del fuoco, la guardia costiera e i vigili urbani per delimitare circa duecento metri di spiaggia dalla quale per motivi precauzionali sono stati fatti allontanare i bagnanti. Sul posto anche l’assessore alla Viabilità e Sicurezza Antonio Gagliano e i tecnici comunali.