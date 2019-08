Imperia. E’ di una bambina ferita il bilancio dell’investimento pedonale avvenuto in via Airenti verso le 14. Sembra che la piccola – 7 anni di origini turche – sia sfuggita dal controllo dei genitori insieme alla sorella di 11, per poi attraversare correndo la strada ed essere travolta da uno scooter guidato da un sessantenne.

E’ stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi dell’automedica e della Croce Bianca. Non sarebbe in gravi condizioni di salute ed è stata trasportata all’ospedale in codice giallo di media gravità. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.