Imperia. in arrivo tre nuovi dossi. Saranno posizionati a partire dalla prossima settimana in viale Matteotti: uno davanti al Comune, uno all’ingresso di Villa Faravaelli a poche decine di metri di distanza e uno all’altezza di via delle Valli. «Quest’ultimo -spiega l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano – servirà anche come abbattimento delle barriere architettoniche collegando i due marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata».

Problemi, invece, ci sono per quanto riguarda quello previsto all’intersezione del bivio di Poggi, sull’Aurelia teatro di incidenti anche mortali. «Sono sorti contrasti con l’Anas dovendo essere posizionato proprio al confine tra il tratto di strada di competenza comunale e quello Statale. Vedremo si risolvere la questione prima possibile», dice Gagliano.

I residenti di via Martiri della Libertà, Caramagna e via Littardi, dove di recenti si sono verificati diversi incidenti a causa del traffico sostenuto, della velocità alla quale sfrecciano i veicoli, però, dovranno pazientare fino al prossimo gennaio per veder posizionati gli autovelox.

Il costo di ciascun dosso si aggira sui 6000 euro.