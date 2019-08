Imperia, appalto rifiuti da 46 milioni di euro alla Di Vizia a rischio per una errata elaborazione dei dati

Imperia. Appalto rifiuti da 46 milioni di euro, la “vittoria” della campana De Vizia è appesa a un.. algoritomo.

In autotutela la commissione aggiudicatrice ha chiesto, infatti, la rielaborazione dei punteggi parziali dell’offerta tecnica per arrivare al punteggio finale. E’ quanto è emerso nel corso della seduta pubblica convocata nel pomeriggio a Palazzo civico. Ora i commissari, il cui giudizio rimane (per ora) confermato si riuniranno insieme ai tecnici della software house della stazione appaltante (il Comune di Imperia) per rielaborare i dati e non è escluso che, alla fine, cambi la graduatoria finale.

Intanto la Docks Lanterna esclusa per un vizio di forma non ci sta e, come preannunciato, ha presentato tramite una lettera ricorso.

Il vizio di forma contestato dai commissari riguarda la mancanza di un documento in una delle due offerte che dovevano essere presentate, tecnica ed economica, presente però, nell’altra.

I legali della Docks Lanterna sostengono che di fatto, quindi, la documentazione è stata presentata regolarmente alla Commissione, posizione che sarebbe sostenuta anche da recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.

Il sindaco Claudio Scajola intercettato sulle scale di palazzo civico si è detto preoccupato per il rispetto e i tempi di assegnazione dell’appalto. Devono, infatti, trascorrere 35 giorni tra aggiudicazione e la stipula contratto e questo intoppo potrebbe che potrebbe provocare un ritardo rispetto alla data dei 1° ottobre quando dovrebbe partire il nuovo appalto.