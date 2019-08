Imperia, anziano muore sulla spiaggia del Prino: colto da malore per lui non c’è stato nulla da fare

Imperia. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia del Prino.

Un turista di 82 anni, è morto, infatti in seguito ad un malore che lo ha colto mentre facendo il bagno.

L’uomo non si è sentito bene e nonostante i vari tentativi di rianimarlo per lui non c’è stato niente da fare.

Sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera per ricostruire l’accaduto che appare riconducibile alla età avanzata dell’uomo.