Imperia, affidata a una cooperativa di Sanremo la gestione degli asili nido comunali

Imperia. E’ la Jobel, cooperativa con sede legale a Sanremo in via Armea e svariate attività in tutta la provincia tra le quali l’accoglienza dei richiedenti asilo, l’aggiudicataria della gestione degli asili nido comunali che l’amministrazione guidata da Claudio Scajola ha deciso di esternalizzare.

Nei giorni scorsi, infatti, è diventata esecutiva l’aggiudicazione dell’appalto per un valore di 289.520 euro all’anno, complessivamente oltre un milione di euro per i 4 anni di contratto.