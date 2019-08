Imperia, a Calata Anselmi prende il via la 3a edizione de “Il Più Veloce”

Imperia. Il 23 agosto in Calata Anselmi a Porto Maurizio, dalle 20 alle 24, organizzata dalla Maurina Olio Carli in collaborazione con il Comune di Imperia settore Sport e Manifestazioni dell’assessore Simone Vassallo, si svolgerà la 3a edizione de “Il Più Veloce”, prova non competitiva di corsa sulla distanza regina

dei 100 metri.

«Il cronometraggio sarà completamente elettrico e curato dalla sezione cronometristi “Riviera dei Fiori” di Sanremo, condotta dal presidente Angelo Masin, che da sempre ci accompagna nelle nostra attività agosistica sui campi e le strade della provincia e non solo e la partenza con il fatidico colpo di pistola.

Sarà consegnato a tutti i corridori velocisti un attestato di partecipazione con il tempo ottenuto e premi in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento “scorte”.

Importante, alle famiglie (con cugini zii nonni ecc, non sarà richiesto lo stato di famiglia), che si presenteranno e parteciperanno almeno in quattro componenti (ammesso anche un amico), completando le quattro corsie a disposizione, premi speciali offerti dalla Fratelli Carli e da Latte Alberti di cui ringraziamo la dott. Claudia e il dott. Matteo ex atleta della Maurina, ma chi non lo è stato.

Il presidente Massimiliano Mulas ringrazia fin d’ora la cittadinanza e tutti coloro che parteciperanno con entusiasmo e un po’ di goliardia, per il puro scopo di correre all’aria aperta aggiungendo un pizzico di felicità» – fanno sapere gli organizzatori.