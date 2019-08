Imperia, A.A.A parroco di Castelvecchio cerca fedeli per partecipazione ai funerali

Imperia. «Purtroppo abbiamo avuto un funerale questa mattina e poi un’altro questo pomeriggio alle 15,00 e poi un altro domani alle 16,00. Purtroppo qui a Castelvecchio non vengono molti parrocchiani per salutare i defunti e famiglie. Chiedo se c’è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane sarebbe bello».

Il parroco di Castelvecchio, l’inglese Paul Kerner, ha fatto ricorso alla sua pagina di Facebook per rivolgere il singolare invito ai suoi parrocchiani avendo riscontrato uno scarso afflusso di fedeli in occasione delle esequie.

Il post è stato pubblicato nei giorni scorsi.