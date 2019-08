Sanremo. Alle ore 15.50 di ieri la sala operativa della capitaneria di porto di Imperia si è mobilitata per la segnalazione inerente un’unità di circa undici metri di lunghezza, alla deriva a circa trenta miglia nautiche dalla costa a causa di un’avaria all’apparato motore.

Immediatamente è stato disposto l’intervento della Motovedetta CP 864 che ha mollato gli ormeggi dal porto di Sanremo, la quale, dopo aver raggiunto l’unità ed aver appurato le buone condizioni di salute dell’equipaggio dell’imbarcazione in difficoltà, tra cui erano presenti tre bambini, ha prestato assistenza fino all’arrivo in zona di una seconda unità da diporto che ha proceduto ad effettuarne il rimorchio, in sicurezza, verso il porto di Mentone.

La guardia costiera consiglia a tutti i diportisti di controllare periodicamente l’efficienza del motore di bordo e di verificare di avere carburante a sufficienza prima di intraprendere una navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti, sempre possibili in mare. La sicurezza inizia, infatti, in banchina ed è sempre opportuno verificare anche l’efficienza di tutti gli apparati di bordo e delle dotazioni di sicurezza.