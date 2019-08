Il Ventimiglia Calcio esce a testa alta dal 61° Torneo Internazionale Carlin’s Boys

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio esce a testa alta dal 61° Torneo della Carlin’s. I granata hanno battuto il Vado ma si sono dovuti piegare al Savona, squadra che alla fine ha passato il turno (assieme all’Imperia prima nell’altro girone).

E’ cominciata in salita la sfida col Vado, in vantaggio su rigore dopo pochi minuti. Ma il Ventimiglia si è subito ripreso soprattutto grazie a Sparma che ha centrato una traversa al 20′ e ha portato il risultato in parità su rigore cinque minuti dopo. La vittoria è arrivata al trentesimo su autorete del Vado propiziata da Saccà: 2-1. Infine da segnalare una grande parata del portiere ventimigliese Fieni che ha salvato il risultato in zona Cesarini.

Niente da fare invece con il Savona, che ha sconfitto nettamente il Ventimiglia. Finale: 4-0. Anche in questo caso notevole la partita del portiere ventimigliese La Cognata, che negli ultimi minuti ha reso meno pesante in risultato: parando un rigore e una serie di tiri insidiosissimi del Savona.