Il testimonial Sanremese Calcio Danovaro si allena in Costa Azzurra, poi a ottobre ospite in Parlamento

Nizza. Il pluricampione di arti marziali Bruno Danovaro e testimonial della Sanremese, arrivato da Milano su volo privato all’aeroporto “Nice-Cote d’Azur”, non ha perso tempo e si è diretto subito in palestra.

Danovaro, che sarà in Costa Azzurra per una serie di incontri e stage, farà poi tappa ad Albenga ospite dal Maestro Roberto Simone Corino, responsabile Shindokai kan Liguria, insieme al Responsabile Nazionale, Massimo Pedemonte. Seguirà una tappa a Genova per ritirare un importante premio nella sua città natale.

Proprio oggi Danovaro ha avuto l’importante conferma da parte del Presidente e amica Sabrina Zuccalà, dell’azienda “4 for ward”, che il 16 ottobre sarà ospite presso alla Camera dei deputati, insieme a diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e del Vaticano: ennesima dimostrazione di come Danovaro sia un campione ed uno sportivo a tutto tondo.