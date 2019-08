Il testimonial Sanremese calcio Danovaro non si ferma: a novembre un combattimento in Svizzera

Bruno Danovaro, testimonial Sanremese calcio, il campione sport da combattimento imbattuto da 111 matches ufficiali, è sempre più incontenibile. Con uno stato di forma al top a novembre combatterà in una prestigiosa fight in Svizzera a Ginevra: percussioni e lotta a mani nude, il suo terreno preferito.

Ma proprio in questi giorni Massimo Pedemonte referente nazionale Shindokai kan e Bruno Danovaro responsabile nord Italia Shindokai kan, hanno nominato responsabile Liguria Shindokai kan, il preparato e serio maestro Roberto Simone Corino, che è di base a Sanremo ma con un occhio concreto anche sul Piemonte. Danovaro si è detto entusiasta della scelta del Maestro Corino: “Preparato, serio e competente”.

Poi, in partenza, appena terminata la sua sessione di allenamento,lo vediamo nella foto entusiasta,prima di andare in una grossa multinazionale in veste di coach, dove come fa da anni spiegherà come arrivare al successo: sport e business applicati.