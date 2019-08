Il Tennis Club Cervo ospita un torneo amatoriale

Cervo. Il Tennis Club Cervo, sito in via Steria 27, ospiterà il 2° Torneo FIT/TPRA 2019 – Sing lim. 4.4 + Doppio lim. 4.2. Si giocherà sabato 24 e domenica 25 agosto.

Le gare in programma sono singolari maschili, singolari femminili, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. La partecipazione ai singolari è riservata ai giocatori tesserati Fit non agonisti e agonisti lim 4.4. La partecipazione ai doppi è riservata ai giocatori tesserati Fit non agonisti e agonisti lim 4.2.

Gli incontri di eventuali gironi saranno disputati con la formula di una set unico a 6. Nei tabelloni ad eliminazione diretta il primo turno sarà per tutti un set unico a 9 games (Tie-break ai 7 sul punteggio di 8 giochi pari, con scarto di due punti), gare successive ai 6 games (Tie-break ai 7 sul punteggio di 5 giochi pari, con scarto di due punti).

Si gioca con la regola del “vantaggio AWT sulla parità”, ossia sul punteggio di parità, si gioca regolarmente il primo vantaggio; se non viene aggiudicato il gioco e si ritorna sulla parità, viene giocato il punto decisivo; il lato lo decide chi riceve. La direzione si riserva la possibilità di fare disputare una prima fase a girone e una seconda ad eliminazione diretta, tranne nel tabellone di singolare maschile open.

Sarà possibile, eccezionalmente, entro venerdì 23 agosto alle 8, a discrezione del direttore di gara, iscrivere altri giocatori al torneo.