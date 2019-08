Il Tennis Club Cervo ospita il “3° Memorial Romana” – Torneo di Quarta Categoria

Cervo. Al Tennis Club Cervo si sono disputate ieri le due semifinali del “3° Memorial Romana” – Torneo di Quarta Categoria.

Nella parte alta del tabellone, Domenico Caruso batte Rodolfo Roncallo per 6-4 6-1, mentre in basso Mauro Scarola batte Pierpaolo Ramello per 6-2 4-6 10-8.

La finale è in programma oggi, 15 agosto, alle 18.