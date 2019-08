Sanremo. Dopo gli ultimi risultati, due vittorie ed un secondo posto, il team Riviera dei Fiori Sanremo Softair, guida la classifica del campionato di softair ligure specialità Pcs (pattuglia, combat a scenari).

Il team sanremese composto da Tinelli Alfredo (caposquadra), Ciccone Lorenzo, Ghigliotti Matteo, Nobbio Maurizio, Ratuis Simone, Palmero Andrea, Carbonetto Tiziano, Greggio Luca, Ciprotti Cristiano, Crespi Roberto, Latella Sergio, ha affrontato queste ultime gare portando a casa punti preziosi, con l’obiettivo di riconfermarsi per la terza volta consecutiva Campioni Regionali di specialità.

«Abbiamo iniziato questa stagione col difficile obiettivo di ripetere i grandi successi ottenuti negli ultimi anni – dice Alfredo Tinelli, presidente del Club che poi continua – la stagione è iniziata nel migliore dei modi con una vittoria alla prima tappa di campionato che ci ha spianato la strada. Le successive gare sono state in salita viste le numerose assenze di giocatori titolari ma la squadra si è confermata decisa e compatta nell’ottenere ugualmente ottimi risultati macinando punti e conquistando la testa del campionato, ora attendiamo i risultati dell’ultima tappa della stagione coscienti del fatto che guidando la competizione siamo la squadra da battere.

Non è mai facile ripetersi e farlo per la terza volta consecutivamente sarebbe un risultato fantastico per la nostra realtà, portare nella città dei fiori un’altra coppa del campionato Regionale sarebbe per me e per i miei ragazzi motivo di grande orgoglio.

I frutti dell’allenamento settimanale si sono tradotti con i risultati degli ultimi anni, la presenza della Riviera dei Fiori Sanremo softair al vertice delle competizioni Regionali e Nazionali ci motivano sempre di più nel migliorarci spinti dalla grande passione che abbiamo per questo sport. Un ringraziamento a tutti gli atleti della squadra titolari e non per l’impegno dimostrato in questa ennesima stagione da protagonisti».

Per venire a provare questo sport basta contattare Alfredo 3402858384 o su Facebook SAG Riviera dei Fiori.