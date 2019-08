Il sogno di Amadeus: riportare Madonna sul palco del Festival di Sanremo

Sanremo. La strada verso il Festival di Sanremo 2020 è ancora lunga, da poche settimane Amadeus è stato insignito della carica di conduttore e direttore artistica per questa settantesima edizione, ma il presentatore di casa Rai ha già le idee chiare sul prodotto ciò che vuole creare durante questa sua nuova sfida professionale su uno dei palcoscenici più famosi d’Italia.

«Il Festival di Sanremo non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions, devi vincerla – ha dichiarato Amadeus al settimanale Oggi -. Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte».

Tra i suoi progetti più ambiziosi? Riportare Madonna sul palco del teatro Ariston e avere Monica Bellucci come valletta.