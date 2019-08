Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli minacciato di morte

Ventimiglia. Un parente del sindaco di Camporosso Davide Gibelli ha ricevuto minacce telefoniche in cui gli si augurava di morire con frasi del tipo : “Ti taglio la gola a te e a tutta la tua famiglia”. Le indagini sono attualmente in corso.

L’ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano (Pd), attualmente consigliere di minoranza del comune di confine, esprime la propria vicinanza al suo ex collega:

«Voglio esprimere vicinanza al sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, per le minacce ricevute. Gibelli, oltre ad essere un ottimo amministratore, è un’ottima persona a cui va tutta la nostra stima ed amicizia.

È triste constatare come troppo spesso gli amministratori per il ruolo che ricoprono diventino oggetto di vili intimidazioni che, come in questo caso, coinvolgono anche i familiari».