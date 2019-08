Imperia. Il pilota imperiese Corrado Bonato e Zelindo Melegari escono di strada con la loro Abarth 124 Rally distruggendola. E’ successo in Repubblica Ceca mentre stavano gareggiando nella prova “Halenkovice” per dare l’assalto al successo in Classe FIA ERC2 ed Abarth Rally Cup.

Sono stati ricoverati in ospedale dopo il tremendo botto avvenuto nella PS4 del Barum Czech Rally Zlín. Entrambi, che si sono salvati per miracolo, hanno riportato fratture alle costole, ma sono coscienti. L’equipe medica che li segue ha deciso di tenerli in terapia intensiva e sotto controllo fino a nuovi sviluppi e miglioramenti. A causa dell’incidente la tratta è stata cancellata e gli equipaggi sono stati trasferiti a quella successiva.

Il video dell’incidente è stato postato su Youtube da “RS e oltre”, che ha filmato il momento della disgrazia.

(Foto da pagina Facebook di Rallye Story)