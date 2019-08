Il Leo Club Diano Marina organizza la prima edizione del “Torneo beach volley”

Diano Marina. Il Leo Club Diano Marina il 1 settembre organizza la prima edizione del “Torneo beach volley”. Si terrà dalle 9.15 presso il campo da beach volley ex Camandone a Diano Marina.

«Si giocherà 3 vs 3 e le squadre dovranno avere almeno una donna in campo. Dopo la pausa pranzo, prevista intorno alle 12.45, nel primo pomeriggio prenderà il via la seconda parte del torneo. Al termine vi sarà la premiazione delle squadre partecipanti – fanno sapere gli organizzatori – Le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle 12 squadre. Il regolamento è inserito all’interno dell’evento, insieme al modulo d’iscrizione, che dovrà essere compilato e inviato a rossanamocanu10@gmail.com. Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà devoluto al Campo Giovani Disabili».

Per ulteriori informazioni contattare Matilde al 3468585708, Valeria al 3333899746, Giulia al 3395024133, Chiara al 3917538367 e Rossana al 3206698772.