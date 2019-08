Il dianese Niccolò Bonifazio chiude al meglio il Tour de France

Diano Marina. Niccolò Bonifazio, velocista del Team Total Direct Energie, ha chiuso al meglio il Tour de France 2019, riuscendo a giungere terzo sul traguardo dell’ultima tappa a Parigi.

E’ partito sabato 6 luglio da Bruxelles ed è giunto a Parigi lo scorso 28 luglio. «Primo podio per me al Tour de France, ultima tappa molto emozionante anche per me, grazie a Total Direct Energie per il suo sostegno – scrive sulla sua pagina Facebook il ciclista di Diano Marina.

Ancora una volta il giovane velocista ha mostrato il meglio di sé portando in alto il nome della sua città: Diano Marina.

