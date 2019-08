Il dianese Leonardo Bonifazio sul podio del Cycling Tour of Szeklerland

Diano Marina. Dal 7 al 10 agosto Leonardo Bonifazio, fratello di Niccolò, ha partecipato al Cycling Tour of Szeklerland, corsa a tappe di ciclismo su strada in Romania.

Il giovane ciclista, che corre per Sangemini – Trevigiani – MG.K VIS., è partito il 7 agosto con la gara prologo a Sfântu Gheorghe di 5 km, mentre l’8 agosto ha partecipato alla prima tappa a Sfântu Gheorghe di 197.3 km conquistando il podio. E’ infatti riuscito a tagliare il traguardo per secondo, subito dopo Riccardo Bobbo. Un ottimo risultato per il dianese che porta in alto il nome della sua città: Diano Marina.

Il 9 agosto ha proseguito la competizione affrontando lo stage 2 a Miercurea Ciuc, tappa da 198.4 km, mentre il 10 agosto ha preso parte prima alla tappa da 10 km a Sâncrăieni e poi a quella da 122 km a Miercurea Ciuc. Una bella e dura esperienza per Bonifazio che alla fine è riuscito a piazzarsi 22esimo nella classifica finale.