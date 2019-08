Il cordoglio dell’Asl imperiese per la scomparsa del dottor Gianni Stella

Imperia. La direzione aziendale esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Gianni Stella.

Stimato e apprezzato professionista, ha dedicato al lavoro passione, impegno e dedizione, mettendo sempre in primo piano la relazione e l’ascolto dei pazienti. Il ricordo del suo operato e della sua umanità resterà per i colleghi ed amici un modello a cui far riferimento. In questo giorno di lutto, l’ Azienda si stringe con sincera vicinanza al dolore della sua famiglia.