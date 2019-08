Il Club Nautico San Bartolomeo al Mare ospita il Raduno Giovanile Multiclasse

San Bartolomeo al Mare. Nelle giornate del 20 e 21 agosto si è svolto presso il Club Nautico San Bartolomeo al Mare, il Raduno Giovanile Multiclasse, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, di livello intermedio e

avanzato.

Gli istruttori e allievi istruttori si sono impegnati a far conoscere ogni particolarità delle classi: 420, Laser Bahia, Laser 4.7 e RS Feva XL ai giovani velisti. Due intense giornate di vela, alle quali hanno partecipato una quindicina di ragazzi provenienti dal Club del Mare Diano Marina, Club Nautico San Bartolomeo al Mare, L.N.I. Spotorno e Yacht Club Aregai.

«Si ringrazia il Club Nautico San Bartolomeo al Mare per l’ospitalità, le istruttrici Veronica e Arianna per il supporto logistico, il CTZ Luca Bogliolo, gli istruttori accompagnatori e tutti gli allievi istruttori.

Infine un grande grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, riscontrando in questo raduno, così come in molti altri organizzati dalla Primazona FIV, un momento di confronto, crescita collettiva, nuove conoscenze, in sintesi un’esperienza unica» – fa sapere il Club Nautico San Bartolomeo al Mare.