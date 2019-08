Calcio mercato, il centrocampista Mateo Likaxhiu firma con la Sanremese

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive per la stagione 2019/2020 del centrocampista Mateo Likaxhiu, proveniente dall’Alma Juventus Fano 1906.

Nato a Pesaro il 4 ottobre del 2000, nazionalità albanese, Likaxhiu è cresciuto nei settori giovanili di Anconitana, Fano e Bisceglie. Nello scorso campionato è stato uno dei punti di forza, insieme a Demontis, della mediana del Lanusei che ha conteso all’Avellino fino all’ultimo la promozione in serie C, totalizzando 38 presenze e un gol nel girone G della serie D. Dotato di grande dinamismo, si è fatto apprezzare per la capacità di essere sempre nel vivo del gioco e per essere utile sia in fase di interdizione che in fase di costruzione della manovra.

Rientrato alla base per fine prestito dopo l’esperienza con il Lanusei, Likaxhiu ha svolto finora la prima parte della preparazione con l’Alma Juventus Fano 1906. Dopo la firma del contratto, oggi pomeriggio il nuovo giocatore biancoazzurro si aggregherà alla squadra e sarà disponibile per la trasferta di domenica a Ravenna.