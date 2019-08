Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia riprende a correre partecipando alla Prudential RideLondon-Surrey Classic, corsa di grande livello internazionale.

Nata come prova preolimpica nel 2011, la corsa britannica ha visto crescere sempre di più il suo status nel corso del suo quasi decennio di esistenza, con l’ingresso nel calendario WorldTour nel 2017 e, soprattutto, con un parterre di partenza che aumenta di livello di anno in anno.

In seguito ad una pausa costretta per motivi di salute, il giovane ciclista, lo scorso 4 agosto, si è ributtato in pista dando tutto sé stesso e dopo 167 chilometri è giunto al traguardo 96esimo. «Buone sensazioni dopo lo stop forzato, sono molto soddisfatto della mia condizione, ora guardiamo avanti ai prossimi obiettivi con il massimo impegno. Ottimo lavoro di squadra UAE Team Emirates» – scrive Olly sulla sua pagina Facebook. Troia è perciò pronto per nuove avventure.