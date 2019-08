Ventimiglia. Anche Fratelli d’Italia in Liguria ha aderito alla manifestazione nazionale ‘La crisi non fa in vacanza’ indetta da Fratelli D’Italia su tutto il territorio nazionale e che ha visto la partecipazione a Roma della presidente del partito, onorevole Giorgia Meloni. Insieme a lei, nella capitale, anche l’assessore al Lavoro della Regione Liguria Gianni Berrino. La manifestazione vuole ricordare lo stato di crisi in cui versano le imprese italiane e di conseguenza i lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro quotidianamente.

A Ventimiglia città simbolo del commercio, sede anche di uno dei mercati più grandi d’Italia la crisi ha travolto decine di operatori del settore. «I nostri commercianti che tirano giù definitivamente la serranda non hanno diritto al mandato zero – dichiara Francesco Mauro, portavoce ventimigliese di Fratelli D’italia – Lo devono sapere il ministro del lavoro Di Maio e il governo che lui rappresenta: abbiamo bisogno di misure economico finanziarie urgenti perché la micro impresa caratteristica del nostro territorio possa riprendersi e continuare a dare lavoro alle tante famiglie che fino ad oggi ci hanno vissuto».

Presenti alla manifestazione anche il coordinatore regionale del partito Massimiliano Iacobucci, l’assessore Gianni Ascheri, il consigliere Ino Isnardi, il vice portavoce Deborah Mognol e vari dirigenti liguri del partito .

«Fratelli d’Italia è da sempre dalla parte di chi lavora – dice Iacobucci – Anche ad agosto noi siamo pronti a manifestare per difendere i diritti dei lavoratori, delle imprese e di chi in questo paese suda da sempre sette camice per poter dare un’economia florida all’Italia e agli italiani».

L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti rappresentanti locali di Fratelli D’italia di portare la questione lavoro e sviluppo economico anche nei consigli comunali dove il partito era presentato.