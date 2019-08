«Ho bevuto un po’»: camionista croato fermato dalla Polstrada di Imperia completamente ubriaco al volante

Imperia. Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Imperia, diretta dal vicequestore Gianfranco Crocco, hanno fermato un camionista ubriaco che, dopo aver percorso qualche centinaio di metri con andatura a zig zag sull’Autofiori, è andato a sbattere contro il muro all’interno della galleria Libera, tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. E’ successo intorno alle 16,15.

I poliziotti lo stavano seguendo da un po’, dopo aver visto l’andamento non proprio lineare del tir con targa straniera, diretto in Slovenia dopo un viaggio in Spagna. Ma quando pensavano di farlo accostare, per i controlli, l’autista ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro. La Polstrada lo ha così scortato fino alla prima piazzola di sosta per mezzi pesanti per sottoporre l’autista, un croato di 63 anni. «Ho bevuto un po’ durante la pausa pranzo», ha ammesso candidamente il camionista. Peccato che, come risultato dall’alcoltest, avesse 3,20 g/l di alcool nel sangue. Un tasso ‘da record’, se non fosse che in quanto autista professionista, l’uomo avrebbe dovuto averlo di 0,0 g/l.

Immediato il fermo del mezzo e il ritiro della patente di guida. Contro l’autista è scattata anche una denuncia in Procura per guida in stato di ebbrezza.