Ha vissuto a Imperia Gianfranco Sappa la guida alpina precipitata sul Bianco

Imperia. Gianfranco Sappa, 60 anni, guida alpina di Courmayeur, ma originario di Ormea è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Ginevra, mentre a compagna, Giuditta Parisi, 47 anni, è morta precipitando dal versante francese del Monte Bianco a 3.500 metri di quota.

Sappa, è originario di Ormea, ma è conosciuto anche a Imperia dove aveva abitato in via Santa Lucia e ad Albenga dove aveva lavorato in banca prima di trasferirsi in Valle d’Aosta.

Sulla tragedia sta indagando la Gendarmerie. L’ipotesi più probabile è che abbia ceduto un ancoraggio o si sia spezzata una corda durante la discesa in “doppia”.