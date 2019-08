Dolceacqua. Elena Sivoldaeva, designer impegnata nel sociale che ha recentemente donato 500mila euro per la realizzazione dei moduli che ospiteranno per un anno gli alunni della scuola media Pascoli di Sanremo, ha acquistato una villa a Dolceacqua. La notizia è trapelata da fonti vicine al palazzo comunale, anche se il sindaco Fulvio Gazzola e i componenti della sua amministrazione non vogliono rilasciare dichiarazioni in merito, senza né smentire né confermare l’acquisto.

La Sivoldaeva, che abita nel Principato di Monaco, non è la prima monegasca ad innamorarsi del Borgo dei Doria. Nell’ultimo periodo altri ‘paperoni’ hanno scelto di acquistare casa a Dolceacqua.

Anche la Sivoldaeva, che intervistata a seguito della donazione elargita nei confronti del Comune di Sanremo aveva dichiarato di essersi innamorata della ‘Città dei fiori’, evidentemente ha trovato Dolceacqua ancora più bella, tanto da acquistare casa.

I rapporti tra Monaco e il borgo dei Doria, in passato imparentati con i Grimaldi, si sono rinsaldati grazie soprattutto all’amicizia tra il sindaco Gazzola, oggi al suo terzo mandato, e il principe Alberto II di Monaco, che recentemente ha imprestato anche una tela di Monet appartenente alla sua collezione privata per la mostra ‘Monet, ritorno in Riviera’.