Guasto alle tubature, Maria Grazia Regis (Realtà Popolare): «Sanremo non è in grado di avvertire i suoi cittadini»

Sanremo. Maria Grazia Regis, responsabile politico della Regione Liguria di Realtà Popolare si esprime riguardo al guasto alle tubature che ha creato disagi nei giorni scorsi alle abitazioni private e agli alberghi e ristoranti.

«La mia voce è quella di tante altre persone unite alla mia richiesta di spiegazione, l’assenza della voce del Comune. Ritengo che questo episodio in corso ancora in queste ore, causa la tubatura dell’acqua che è andata a compromettere le case di alcune zone di Sanremo, portando nelle case e nei locali pubblici gas misto ad acqua esattamente nella notte di venerdì. Sabato 10 agosto al risveglio la brutta sorpresa, da testimonianze raccolte si è evitato il peggio, in alcune case il rischio vampata di fuoco nell’accensione del gas della propria cucina, la prontezza ha evitato la tragedia nell’ustionarsi e nell’incendio.

Mercoledì 14 agosto sono ancora molte le abitazioni senza il gas, gli addetti ai lavori hanno riferito che il disagio una volta spurgata la centrale sito nel condominio, non è del tutto risolta e per quanto riguarda le tubature delle cucine delle abitazioni deve intervenire il tecnico, a spese del cittadino, forse previo rimborso da parte dell’Italgas. Anziani, bambini, famiglie numerose, attività ricettive, turisti, attività di ristorazioni, alberghi sono stati privati ancora oggi di un bagno, di un pasto caldo. Molti cittadini si stanno attivando attraverso la Procura di Sanremo con denunce Civili e Penali.

La colpa dell’Amministrazione Comunale pur sapendo, essendo il gas di utilità pubblica, avrebbe dovuto attivarsi e avvertire le zone colpite dal disagio, con volantini o una macchina con il megafono, di non aprire i rubinetti del gas spiegandone la causa, come quando sussiste il problema del tempo con le allerte inerenti alla gravità» – afferma il responsabile della Regione Liguria di Realtà Popolare Maria Grazia Regis.