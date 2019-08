Gli stranieri salvano il Ferragosto in Riviera: prenotazioni verso il tutto esaurito ma pochi italiani

Imperia. Alberghi, spiagge e ristoranti della Riviera parlano sempre di più le lingue straniere. Sono i francesi, i russi e soprattutto i tedeschi i «foresti» che quest’estate stanno popolando litorali e borghi dell’entroterra. Gli italiani? Sono in netta minoranza ma nonostante ciò Ferragosto è salvo.

I dati ufficiali non sono ancora disponibili, Federalberghi, però, dà una prima conferma: è un’estate con il segno più. «La stagione sta procedendo bene con numeri in linea con lo scorso anno – dice il presidente provinciale Igor Varnero –. La sensazione è la presenza di una clientela con capacità di spesa superiore rispetto al passato, in particolare da parte da parte dei flussi turistici provenienti dalla Germania. A livello di presenze gli italiani sono pochi mentre per Ferragosto le prospettive sono buone anche se le prenotazioni sono ancora aperte: oramai questi grandi momenti dell’anno sono legati al last minute e sono gli ultimi giorni quelli decisivi per riempire tutti i posti letto».

Prenotazioni sotto data a parte, le previsioni per l’appuntamento più atteso della stagione balneare sono promettenti. Basti pensare che dal 14 al 15 agosto quasi tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere registrate su Booking.com non sono più disponibili: Sanremo conta l’89% di hotel e case vacanza prenotate e la percentuale sale in tutti i Comuni costieri della provincia toccando la punta del 96% a Imperia e Diano Marina.*

«Ovviamente i conti si possono fare solo alla fine − sottolinea Varnero − ma crediamo andrà abbastanza bene. Come ogni anno il problema vero inizia il 15 settembre e termina il 15 giugno: c’è bisogno di una stagionalità più lunga con più manifestazioni capaci di smuovere la gente durante la bassa stagione quando la differenza tra l’arrivo e il mancato arrivo dei turisti si nota maggiormente». E se ad oggi su città come Sanremo non c’è ancora un calendario ufficiale degli eventi estivi, questo «non incide. Perché d’estate il turista della località balneare vuole il sole, la spiaggia, tutto il resto è intrattenimento. Negli altri mesi dell’anno, invece, ha bisogno di una motivazione per intraprendere il suo viaggio e siamo noi a dovergliela offrire».

*Dati aggiornati al 2 agosto 2019