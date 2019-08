Imperia. I primi ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza in provincia di Imperia sono stati smascherati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro (NIL), in una indagine che ha visto i militari del nucleo speciale lavorare in collaborazione con i colleghi del comando provinciale.

In totale sono otto le persone denunciate: quattro datori di lavoro e altrettanti lavoratori in nero, che devono rispondere, a vario titolo, della violazione della normativa sul reddito di cittadinanza (dlgs 4/2019), nonché di truffa o tentata truffa in concorso ai danni dello Stato.

Sono quattro i casi individuati, avvenuti a Imperia, San Lorenzo al Mare, Taggia e Sanremo.

A finire nei guai sono stati una donna italiana di 60 anni, che lavorava in nero nel settore turistico alberghiero, ma da aprile, come è stato dimostrato, aveva percepito 840 euro come reddito di cittadinanza. Denunciato, per concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, anche il datore di lavoro: un italiano di 32 anni.

Ci sono poi un 45enne italiano, lavoratore in nero sempre nel campo ricettivo, facente parte di un nucleo familiare in cui la moglie, in due mesi, aveva percepito 2425 euro in due mesi come reddito di cittadinanza. Trattandosi di un beneficio destinato all’intero nucleo familiare e non ‘ad personam’, il fatto che nella stessa famiglia ci sia chi percepisce un reddito deve essere comunicato all’Inps. Anche in questo caso, nei guai è finito anche il datore di lavoro: una donna italiana di 62 anni.

Il terzo episodio riguarda una donna magrebina di 27 anni che lavorava in nero, ancora una volta nel settore turistico, mentre il marito anch’egli di origine magrebina, aveva già percepito 1.800 euro dal reddito di cittadinanza. All’autorità giudiziaria è stato segnalato anche datore di lavoro, di 60 anni, alla quale la donna aveva chiesto, mentendo, di non regolarizzare il proprio contratto di lavoro per non perdere l’indennità percepita dal Comune.

L’ultimo caso, che tocca da vicino il settore dell’edilizia e vede nei guai un altro magrebino, di 40 anni, la cui moglie aveva già percepito 3.537 euro dal reddito di cittadinanza. Con lui è stato denunciato anche il datore di lavoro: un albanese di 40 anni.

Per questi ultimi tre casi chi percepiva materialmente il reddito non è stato denunciato in quanto è risultato impossibile provare che fosse a conoscenza del lavoro in nero del coniuge.

Le indagini del NIL vanno avanti: per scovare i truffatori, i militari setacciano l’intera provincia. Nel frattempo L’Inps ha già bloccato il versamento del reddito di cittadinanza ai nuclei familiari interessati.