Sanremo. Due uomini, sembrerebbe albanesi, alterati dall’abuso di alcool, hanno dato in escandescenze mentre si trovavano nei pressi di un bar di via Martiri. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero entrati insieme nel locale, ma una volta usciti hanno iniziato a litigare finché uno dei due stranieri non ha colpito l’altro sul volto, scagliando una bottiglia con violenza.

Ormai fuori di senno, il ferito, con le mani sporche di sangue, è rientrato nel bar, imbrattando tutto il locale e danneggiandolo.

Per riportare la calma, sono intervenute tre pattuglie del locale commissariato di Polizia di Stato. Sul posto anche l’automedica del 118 e un’ambulanza.

L’aggressore si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.