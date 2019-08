Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia ha garantito con ben quattro equipaggi l’assistenza sanitaria ai fuochi d’artificio di Ventimiglia che si sono svolti ieri sera per la festa patronale di San Secondo.

Ad affiancare il personale della Croce Verde c’erano i volontari della Croce Rossa di Imperia e Monaco una collaborazione questa nata l’anno scorso sempre in occasione dei fuochi di San Secondo. Durante la serata di ieri sono stati effettuati due interventi e alcune medicazioni e misurazioni di pressione sul posto per via di malessere dovuto anche al caldo, ma tutto è andato per il meglio.