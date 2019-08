Dolceacqua. Erano in tantissimi, ieri sera, ad ammirare lo spettacolo pirotecnico che propone ogni anno il borgo dei Doria che, come è noto, non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni.

Dopo l’annullamento dello scorso anno, in rispetto del “lutto nazionale” proclamato a seguito del tragico evento del Ponte Morandi, i fuochi di Dolceacqua quest’anno sono stati dedicati a Claude Monet, il pittore impressionista che circa 150 anni fa immortalò su quattro tele il piccolo Borgo Medioevale, e che quest’anno, grazie all’impegno delle amministrazioni comunali di Dolceacqua e Bordighera, è stato protagonista di uno degli eventi di maggior successo non solo regionale, con una esposizione nel Castello dei Doria e di Villa Regina Margherita a Bordighera. Attraverso i testi delle lettere che Claude Monet scrisse durante la sua permanenza in zona, luci e fuochi hanno ricreato quelle stesse emozioni che le opere del pittore francese riescono a comunicare guardandole.

«Vorrei ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per la riuscita dello spettacolo di ieri sera – dice il sindaco Fulvio Gazzola – la gestione e la messa in sicurezza di così tante persone non è semplice. Tutto si è però svolto nel migliore dei modi, a conferma che il Piano di Sicurezza messo in atto e concordato con le autorità competenti è stato funzionale.

A nome dell’amministrazione comunale ringraziamo l’Ing. Cialone (responsabile del Piano di Sicurezza), il Vice Questore Aricò e tutte le forze dell’ordine impegnate (Carbinieri, Polizia e Guardia di Finanza), i diversi agenti di Polizia Locale presenti, la pubblica assistenza, gli uomini delle Protezioni Civili, i ragazzi della Proloco “Dusäigöti” ed i privati cittadini che hanno dato il loro contributo operativo».

Gazzola conclude: «Nonostante le “forti” limitazioni imposte dalle nuove norme in materia di fuochi, che purtroppo non ci consentono di modificare più di tanto lo spettacolo, l’evento si è confermato un successo sia per le presenze che per i consensi, visto il 99% dei commenti positivi ricevuti. Forte del risultato ottenuto anche in questa edizione, l’Amministrazione Comunale continuerà anche nei prossimi anni a sostenere questa manifestazione».

(Foto del fotografo amatoriale Romano Silipigni)