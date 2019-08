Diano Marina. Sono stati celebrati oggi i funerali di Felice Gimondi. Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, insieme al vicesindaco Cristiano Za Garibaldi, si è recato a Paladina per dire addio al campione di ciclismo, al quale era stata conferita la cittadinanza onoraria della Città degli Aranci dall’allora sindaco Angelo Basso.

Tante persone si sono riunite nella chiesa parrocchiale di Paladina per salutare l’ex corridore, originario di Sedrina nella Bergamasca, morto venerdì scorso, a causa di un malore, mentre si trovava in vacanza ai Giardini Naxos, in Sicilia, insieme alla moglie Tiziana Bersano, originaria di Diano Marina, con la quale ha condiviso 51 anni di matrimonio. Il corridore l’aveva conosciuta nell’albergo di famiglia in occasione di un ritiro con la sua squadra.

Al termine della cerimonia funebre un lungo applauso ha salutato il feretro di Felice Gimondi: il suo corpo sarà cremato, seguendo un desiderio espresso dallo stesso campione di ciclismo. Le ceneri saranno poi custodite nella casa di Paladina.