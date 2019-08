Fumare in spiaggia a Ventimiglia può costare fino a 500 euro

Ventimiglia. La città di confine diventa un po’ più “smoke free”. Con un’apposita ordinanza il sindaco Gaetano Scullino, similmente a quanto già fatto dal suo collega tabiese Mario Conio, vieta di fumare sulle spiagge e, più in generale, a meno di 10 di distanza da qualsiasi specchio acqueo o corso d’acqua.

Vietato anche gettarci mozziconi e simili. Si potrà fumare solo in luoghi attrezzati e non ad oltre due metri di distanza dai posacenere. Le multe, per i trasgressori, possono arrivare fino a 500 euro.