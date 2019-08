Fuga contromano sull’A10: furgone fermato dai carabinieri a Bordighera

Bordighera. I carabinieri di Bordighera hanno intercettato e fermato a Sasso un furgone che, dopo una corsa contromano sull’A10 ha lasciato l’autostrada uscendo dal casello di Bordighera. E’ successo intorno alle 12,30.

Sembra che il conducente del mezzo abbia fatto gasolio in una stazione di servizio dell’A10 e sia poi andato via senza pagare. E non è tutto: dopo il rifornimento, il furgone ha fatto inversione di marcia e si è diretto verso il confine per poi uscire al casello di Bordighera, eludendo il pedaggio.

A quel punto, su richiesta della polizia stradale di Imperia che stava seguendo il mezzo, sono intervenuti i carabinieri di Bordighera che hanno fermato il furgone per consegnarlo agli agenti.