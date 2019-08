Frodi creditizie, aumentano i casi in provincia di Imperia

Imperia. Crescono i casi di frodi creditizie in Liguria. Secondo l’indagine annuale condotta dall’Osservatorio Crif, le frodi creditizie nella nostra regione nel 2018 sono state 589, con un aumento dell”11,9% rispetto alla rilevazione precedente.

Il Genovese è la provincia ligure in cui si registra il maggior numero di frodi creditizie con 327 casi, collocandola al ventesimo posto nel ranking nazionale. Segue La Spezia con 102 casi, Savona con 83 casi e la provincia di Imperia con 77 casi. L’incremento più consistente riguarda proprio la provincia di Imperia con un aumento del 29,8%

Le vittime prescelte sono in maggioranza di sesso maschile, ben il 61,6% del totale, con una forte crescita rispetto all’anno precedente. Aumentano le vittime con un’età oltre i 60 anni (+14,7%), mentre diminuiscono le vittime tra i 30 e i 40 anni (-7,6%). La fascia maggiormente colpita dal fenomeno resta quella dai 40 ai 50 anni.

La maggior parte delle frodi avviene tramite prestito finalizzato, con un aumento del 28% rispetto alla rilevazione del 2017. Le frodi legate alle carte di credito si confermano al secondo posto come lo scorso anno, ma il trend è in calo con un totale di 12,7% dei casi totali. In flessione sono anche i casi di frode sui prestiti personali con una diminuzione del 23% rispetto all’anno precedente.

(Foto di Google)