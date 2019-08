Forza posto di blocco, polizia spara a La Turbie

Mentone. Un’auto condotta da una persona che al momento resta sconosciuta ha forzato un posto di blocco sull’A8 alla Turbie, in direzione Nizza. E’ successo alle 4 di venerdì mattina. Come riporta Nice Matin, il conducente avrebbe dapprima rallentato per poi accelerare nuovamente in prossimità degli agenti. A quel punto un poliziotto della CRS, allarmato dall’azione dell’automobilista, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, colpendo il vetro della vettura.

L’auto è stata poi ritrovata venerdì a Mentone. Del conducente non si sa ancora nulla.