Dolceacqua. E’ stato firmato stamane, nella sala consiliare del borgo dei Doria il protocollo d’Intesa tra Dolceacqua e il villaggio russo di Vyatskoye.

Dopo che nelle settimane scorse una delegazione di Dolceacqua è stata ospite di Vyatskoye e ha sottoscritto, proprio in Russia, un accordo per scambi culturali, oggi la firma si è ripetuta anche in Italia.

Una delegazione del villaggio, infatti, si è recata in Italia per assistere allo spettacolo pirotecnico del 24 agosto. Oltre a questo, i cittadini russi hanno potuto conoscere il paese e definire le possibili attività culturali che si potranno realizzare insieme, oltre a conoscere alcuni prodotti tipici per un eventuale interesse ad importarli.