Taggia. Il 1 settembre ad Arma di Taggia sarà organizzata la Festa dello sport per i ragazzi, evento che unisce lo sport con i giovani.

Per l’evento un super video messaggio è stato registrato da Dario Marchetti, istruttore responsabile Ducati, insieme ad un super big dei privati in Moto GP, responsabile e proprietario del *Team LCR Lucio Cecchinello* con il pilota Honda Cal Crutchlow, attualmente 9^ nel Mondiale in Moto Gp, Lucio Cecchinello e del campione ligure Gianni De Matteis durante il quale illustrano alcuni dettagli di un evento unico mai realizzato nella nostra Provincia per i giovanissimi nel motto “guida e impara in sicurezza” coadiuvati dai carabinieri della compagnia di Sanremo. Saranno presenti anche le moto della Nannelli Academy.