Ex Pascoli, le scuole serali di Sanremo si trasferiscono a Villa Meglia

Sanremo. Dalla precedente sede delle Pascoli, ormai non più agibile, le scuole serali note come Centro provinciale per l’istruzione degli adulti riapriranno a Villa Meglia. E’ questa la sistemazione individuata dall’amministrazione Biancheri per quella che era la terza delle istituzioni scolastiche che venivano ospitate nel fabbricato di corso Cavallotti.

Per gli adulti lo spostamento dall’edificio adiacente all’ex tribunale sarà meno traumatico di quello che dovranno vivere gli studenti delle scuole medie (allocati temporaneamente per il prossimo anno scolastico nei prefabbricati al Sud Est) e di quelli delle superiori che finiranno al mercato dei fiori di Valle Armea dopo un’iniziale sistemazione tra l’Alberghiero di Arma di Taggia e l’Aicardi di Sanremo.

Frequentato da un numero crescente di utenti, il Cpia ha sede anche a Ventimiglia e Imperia. Vi si tengono corsi per l’ottenimento della licenza media e lezioni di italiano per stranieri.

Per adattare le vecchie materne di Villa Meglia – residenza messa all’asta tra i beni alienabili del Comune che per ora sono rimasti invenduti -,si provvederà nei prossimi giorni a piccoli interventi di riordino dell’edificio poco distante dalla più celebre Villa Nobel.