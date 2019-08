Sanremo. E’ con grande piacere che l’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli rivolge un doveroso quanto gradito ringraziamento a tutte le persone che si sono prodigate per l’organizzazione e realizzazione della serata del 10 agosto scorso presso la spiaggia dell’Hotel Parigi di Bordighera.

«In particolare ringraziamo la dott.ssa Maria Grazia Regis, giornalista, organizzatrice e conduttrice della serata, la stilista Simona Filippone per la Damagis Boutique di Bordighera e l’artista Jenny DL che in prima persona ha pensato di dedicare a noi lo scopo benefico della serata.

Ringraziamo anche l’Hotel Parigi di Bordighera per l’accoglienza e tutto lo staff di professionisti che ha partecipato, modelle, artisti del trucco e tecnici che con grande integrazione fra di loro hanno reso la serata un evento di altissimo livello. Altro ringraziamento va al pubblico partecipante che, numerosissimo, ha dimostrato di apprezzare lo spettacolo e ha ben compreso lo scopo benefico della serata.

A nostro parere, la sfilata di moda curata da Simona Filippone della Damagis Boutique di Bordighera, le opere della pittrice Jenny DL e la stupenda recitazione di Maria Grazia Regis, hanno donato un’atmosfera di bellezza che, rivolta alla nostra associazione, ha avuto un significato ancora più importante. Siamo certi che il pubblico presente sia stato coinvolto in questo incontro fra solidarietà e bellezza che ha caratterizzato la serata.

La donazione che abbiamo ricevuto, ci aiuterà a sostenere una parte delle spese di trasporto delle donne che, malate di cancro e spesso sole, si rivolgono a noi per essere accompagnate nei luoghi di cura che esse stesse scelgono, sia che si tratti di ospedali in provincia, in regione ma a volte anche fuori regione. I nostri volontari offrono gratuitamente il loro tempo ma l’associazione rimborsa le spese vive e purtroppo, il contributo del 5 per mille negli ultimi anni è diminuito notevolmente per tutte le onlus (ora odv) compresa la nostra» – dice l’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli.