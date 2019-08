Escursione in valle Argentina per una “domenica da salmoni”

Imperia. Domenica 11 agosto verrà organizzata una fresca e divertente escursione all’interno di in un vero e proprio parco divertimenti naturale. Un modo alternativo per conoscere gli splendidi luoghi della nostra terra, entrando in sintonia con l’ambiente e vivendolo “in profondità” tramite lo streambed trekking.

Nato in valle Argentina da un’idea dell’Associazione ‘Verso l’Origine’, lo streambed trekking è un’attività originale, che coniuga la voglia di fare sport con il desiderio di immergersi letteralmente nella natura.

Consiste nel “camminare dentro al letto del torrente” di una delle più belle e caratteristiche vallate del ponente ligure, restando nel suo greto e quanto più possibile in acqua. Diversamente da altre discipline analoghe, la sua caratteristica è quella di risalire e non di seguire il corso della corrente, inventandosi il proprio percorso, all’interno di uno splendido ambiente tracciato nel corso dei secoli dalla natura.

L’itinerario proposto non è impegnativo come dislivello, tuttavia vincere l’attrito della corrente, giocare a risalire balzi e cascatelle o aggirare ostacoli comporterà un certo dispendio energetico. Per partecipare all’attività è necessario saper nuotare e prenotarsi entro e non oltre sabato 10 agosto in mattinata.

SCHEDA TECNICA

Traversata

Difficoltà: principianti

Bollino blu MY – mediamente impegnativo

LOGISTICA

Spostamento con mezzi propri

Ore 9 – Ritrovo Imperia Oneglia

Parcheggio Agnesi compattamento auto

Ore 9.30 – Ritrovo stazione FS Taggia al piano inf.

Ore 15.30 – termine ipotetico della giornata

INFO & PRENOTAZIONI

Mara Pedrazzi

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314