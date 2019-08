Santo Stefano al Mare. Era uscito in barca, da solo, per pescare ma non è più rientrato in porto: sono scattate le ricerche di un giovane partito dal Porto Vecchio di Sanremo e diretto in una secca in località Aregai, dove avrebbe dovuto praticare pesca subacquea.

A lanciare l’allarme, in tarda serata, sono stati i genitori del giovane, che non lo hanno più visto tornare a casa e, preoccupati, hanno contattato la capitaneria di porto.

Una motovedetta della Guardia Costiera, impegnata in un’esercitazione nello specchio acqueo antistante Imperia è stata dirottata ad Aregai. Le ricerche sono ancora in atto. I militari cercano di localizzare l’imbarcazione che il giovane, stando a quanto riferito dai parenti, avrebbe utilizzato per raggiungere la secca. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

Seguiranno aggiornamenti.