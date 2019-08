Esce «Feel good», il primo album del djing sanremese Brando Zacchino

Sanremo. Il 23 agosto uscirà «Feel good», il primo ep del djing sanremese Brando Zacchino. Disponibile su piattaforme come Beatport, Traxsource e Spotify, il disco contiene due tracce di genere tech house ed è prodotto dalla label Nonstop di Pirupa.

Con questo (mini) album il giovane disc jockey ha mantenuto quella promessa fatta otto anni fa prima di lasciare la sua Sanremo alla volta degli Stati Uniti.

Classe 1990 e figlio del re delle notti nella Riviera dei Fiori degli anni ’80, Leo Zacchino, nel 2011 Brando si è trasferito in Arizona con un’ambizione: fare della passione per la musica trasmessagli dal padre un lavoro vero. E ci è riuscito. Perché arrivato a Phoenix ha subito ottenuto il ruolo di dj resident presso il cuore pulsante della musica underground dell’Arizona, il celebre Bar Smith, e qui ha avuto modo di farsi conoscere fino a che nel 2016 non ha fondato Dvina Entertainment: una fabbrica d’intrattenimento musicale itinerante basata su un mix esplosivo di creatività e techno. Grazie a questo concept party Brando è riuscito a dare vita a uno dei calendari di eventi più ricchi della West Coast, registrando soltanto tra il 2018 e l’inizio del 2019 oltre 200 show con più di 150 headliners.

E se il sogno di firmare un progetto discografico oggi è diventato realtà, presto partirà alla volta del tour per portare i suoi inconfondibili BPM, synth e scratch al grande popolo della techno di tutta America.